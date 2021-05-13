В Казани предложили установить в гимназии №175 табличку в память о погибших 11 мая

Фото: Максим Платонов

В казанской гимназии №175, где утром 11 мая при стрельбе погибли школьники и учителя, предложили установить табличку в память о жертвах трагедии. С инициативой выступила заместитель директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева, сообщается на сайте мэрии Казани.



Тимофеева считает, что необходимо увековечить память о погибших учителях и детях.

У гимназии, в которой 19-летний Ильназ Галявиев утром 11 мая устроил стрельбу, организовали уже несколько стихийных мемориалов. Они также появились в Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах.

Фото: realnoevremya.ru

Казанцы до сих пор идут к мемориалам у гимназии, чтобы выразить скорбь по погибшим и пострадавшим, возложить цветы и оставить игрушки.



Татьяна Демина