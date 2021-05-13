В Шереметьево задержали сына экс-губернатора Самарской области
В аэропорту Шереметьево задержали сына экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина Алексея Меркушкина, сообщил в своем telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Мужчина планировал улететь в Минск.
«Задержание проводили сотрудники УЭБиПК МВД по Мордовии в рамках уголовного дела о даче взятки начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину», — рассказал подробности Хинштейн.
По его информации задержанного везут в Мордовию. Меркушкину планируют предъявить обвинение по статье 291 Уголовного кодекса РФ.
Ранее «Реальное время» рассказывало, что Алексей Меркушкин занимал должности гендиректора ОАО «Ламзурь С» и председателя совета директоров КБ «Мордовпромстройбанк». Кроме того, он был также президентом баскетбольного клуба «Рускон-Мордовия». В 34 года он стал вице-премьером правительства Мордовии.
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