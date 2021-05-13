Юрист: стрелявшего в казанской гимназии №175 признали годным к службе в армии

Фото: Максим Платонов

Ильназ Галявиев, устроивший утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175, был признан годным к службе в армии, рассказал Daily Storm юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин.

Годным к службе юношу признали, несмотря на наличие у него диагноза, связанного с заболеванием головного мозга. По словам юриста, такое случается часто, так военкоматы стараются выполнить план по призыву.

Фото: Максим Платонов

Латынин добавил, что юридически нет оснований для привлечения военного комиссара к ответственности. «Потому что если бы его призвали и в последующем это отразилось на военной службе, то можно было бы говорить о халатности или злоупотреблении служебным положением. А здесь — нет», — объяснил эксперт.



Накануне официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что правоохранительные органы не разглашают точного диагноза Ильназа Галявиева, так как эта информация является медицинской тайной. Она уточнила, что диагноз, связанный с заболеванием головного мозга, 19-летнему подростку поставили еще в прошлом году в одном из медучреждений Татарстана. Сам Галявиев жаловался на сильные головные боли.



Татьяна Демина