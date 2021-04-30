В России начали выпускать вакцину от коронавируса для животных

Научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину от коронавируса для животных. Максимальный объем выпуска может составить 3 млн доз в месяц, рассказала советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Произведена уже первая партия в размере 17 тысяч доз. Она уже забронирована и скоро будет направлена в ряд городов и регионов России. Пока производственные мощности позволяют производить до 3 млн доз вакцины в месяц. В перспективе объем может увеличиться до 5 млн, пишет ТАСС.

Партия готовой вакцины будет направлена в Москву, Московскую область, Республику Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь, Тольятти.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что в апреле в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Сообщалось, что массовое производство вакцины может быть запущено в апреле. В Россельхознадзоре заявили, что стоимость двух доз вакцины от коронавируса для животных составит 588 рублей. Для формирования иммунитета нужна двукратная вакцинация животных с интервалом 21 сутки.



Ольга Плешкова