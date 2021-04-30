Более 350 россиян заразились британским штаммом коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России. По ее словам, среди россиян выявлено более 350 случаев заражения британским штаммом и около 20 — южноафриканским.

Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильна. «Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет», — уточнила она.

Относительно прогноза по заболеваемости COVID-19 после майских праздников глава Роспотребнадзора отметила, что всплеска не будет, если россияне будут соблюдать меры личной безопасности.



Напомним, в апреле глава Роспотребнадзора рассказала, что других ранее выявленных мутаций COVID-19 на территории России не зафиксировано. Однако она обратила внимание, что в стране циркулируют штаммы, которые несвойственны ранее обнаруженным мутациям.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О первых выявленных в России случаях южноафриканского и британского штаммов стало известно в марте. В Роспотребнадзоре заявили, что россияне завезли их из Эмиратов, стран Европы, Южно-Африканской Республики и Занзибара.

В Татарстане на сегодняшний день известно о 12 случаях заражения британским штаммом коронавируса.

Татьяна Демина