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Более 350 россиян заразились британским штаммом коронавируса

20:56, 30.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Более 350 россиян заразились британским штаммом коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России. По ее словам, среди россиян выявлено более 350 случаев заражения британским штаммом и около 20 — южноафриканским.

Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильна. «Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет», — уточнила она.

Относительно прогноза по заболеваемости COVID-19 после майских праздников глава Роспотребнадзора отметила, что всплеска не будет, если россияне будут соблюдать меры личной безопасности.

Напомним, в апреле глава Роспотребнадзора рассказала, что других ранее выявленных мутаций COVID-19 на территории России не зафиксировано. Однако она обратила внимание, что в стране циркулируют штаммы, которые несвойственны ранее обнаруженным мутациям.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О первых выявленных в России случаях южноафриканского и британского штаммов стало известно в марте. В Роспотребнадзоре заявили, что россияне завезли их из Эмиратов, стран Европы, Южно-Африканской Республики и Занзибара.

В Татарстане на сегодняшний день известно о 12 случаях заражения британским штаммом коронавируса.

Татьяна Демина
Общество
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