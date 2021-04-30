Турция одобрила для применения вакцину «Спутник V»

Фото: Максим Платонов

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» разрешили использовать в стране в экстренных ситуациях.

«Желаю, чтобы это было на благо обеих стран. Таким образом, российская вакцина станет третьей, которая будет применяться в нашей стране», — написал он в Twitter.

фото: Максим Платонов

Отмечается, что соответствующее решение принято на основании исследований и оценки Комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию.

Несколько дней назад в Венгрии назвали «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной от коронавируса. Об этом сообщили в twitter-аккаунте вакцины со ссылкой на рейтинг, опубликованный правительством Венгрии.

Алексей Нечаев