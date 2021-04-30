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Ученые рассказали, при каком весе риск тяжелого течения COVID-19 максимальный

15:45, 30.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Ученые рассказали, при каком весе риск тяжелого течения COVID-19 максимальный
Фото: pixabay.com

Были опубликованы результаты первого крупномасштабного исследования связи между индексом массы тела (ИМТ) и COVID-19. Они стали доступны в журнале Lancet Diabetes & Endocrinology. Записи почти 7 млн британцев были изучены специалистами. Ученые пришли к выводу, что не только избыточный, но и недостаточный вес увеличивает риск тяжелого течения заболевания.

У людей с ИМТ выше 23 (это нормальный вес) риск тяжелой формы и смерти от COVID-19 выше. Также риск госпитализации возрастает в среднем на 5% с увеличением ИМТ на каждую единицу, а вероятность оказаться в отделении интенсивной терапии — на 10%.

Финансировал проект Оксфордский центр биомедицинских исследований NIHR.

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Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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