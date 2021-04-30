В Татарстане еще у четверых выявили британский штамм коронавируса

Фото: Илья Репин

Еще у четверых татарстанцев выявили британский штамм коронавируса, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

27 апреля руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что в Татарстане британским штаммом коронавируса заразились восемь человек.

— На сегодня таких случаев уже 12, — отметила Авдонина. — К сожалению, в анамнезе у них сведений о том, что они куда-либо уезжали, нет. То есть это штамм, который они получили, уже находясь здесь. Можно предположить, что он уже циркулирует среди населения, — отметила спикер.

Других штаммов коронавируса на территории РТ не выявлено.