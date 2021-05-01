Каждый восьмой пожилой татарстанец привился от коронавируса

Доля вакцинированных людей старше 60 лет в Татарстане составляет только 12% от общего их числа — 102 859 от 822 712 человек. При этом заболеваемость в этой возрастной группе увеличивается: если в январе пожилые граждане составляли 41% от всего числа заболевших, то в апреле — уже 46%. 71,3% заражаются внутри семей.

Эту статистику озвучили сегодня во время совещания в Доме правительства с президентом республики Рустамом Миннихановым. Среди всех вакцинированных татарстанцев с января по апрель доля людей старше 60 лет составляет 34,9%. А среди заболевших за это время пожилых людей 42,4%.

Неохотнее всего прививаются пожилые граждане Атнинского (12,7%), Елабужского (14,6%) и Ютазинского районов республики (15,2% от общего количества привитых). При этом в Елабуге и Ютазе доля людей 60+ в общей статистике заболеваемости куда выше, чем в среднем по республике: 62,5% и 64,7% соответственно.

Напомним, что во время длинных выходных, которые начались сегодня, работа прививочных кабинетов и передвижных прививочных пунктов в республике не останавливается.

