Роспотребнадзор по Татарстану нашел нарушения во всех 23 проверенных заведениях общепита

Фото: Максим Платонов

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина озвучила результаты проверок — в апреле было проверено две тысячи объектов и нарушения были выявлены в 151 объекте (7,5%).



— Мы продолжаем надзорные мероприятия, и, к сожалению, надзорные мероприятия и итоги этих мероприятий нас также не совсем радуют в части того, что объекты несколько расслабились и пренебрегают теми мерами профилактики, которые они должны соблюдать... Процент нарушителей, к сожалению, не уменьшается, и даже несколько увеличивается. И это не есть хорошо, — заявила она.

В прошлые пятницу, субботу и воскресенье Роспотребнадзор провел рейды в вечернее время, после 19.00. Были осмотрены 23 объекта общественного питания, причем не только в Казани, но и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Зеленодольске и Альметьевске.

Фото: Максим Платонов

— К сожалению, во всех 23 проверенных объектов были выявлены нарушения. Нарушения были выявлены грубые, причем был выявлен весь спектр нарушений антиковидных мер, который может быть, — это социальное дистанцирование, это впритык расставленные столики, это стопроцентная наполняемость залов. И более того, «отличились» кафе города Набережные Челны, где из шести проверенных кафе в пяти оказывались услуги кальянов. Это на сегодня наиболее грубое нарушение. Кроме того, было такое нарушение, как антисанитарное состояние объектов общественного питания внутри — это места приготовления пищи, отсутствие антисептиков для посетителей и персонала, — отметила Авдонина.

В итоге Роспотребнадзор передал в суд материалы о приостановлении деятельности всех нарушающих меры объектов. Уже вынесено девять таких решений о приостановлении деятельности на срок от 20 до 90 суток — два кафе в Нижнекамске, пять в Челнах и одно в Казани. Остальные материалы находятся в работе.

Сегодня Авдонина заявила, что в Татарстане вернутся к вопросу снятия ограничений в конце мая.