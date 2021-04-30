Мишустин предложил подключаться к приложению «Путешествуй без ковид»

Фото: Маским Платонов

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин сообщил о запуске мобильного приложения «Путешествуй без ковид», в которое загружаются полученные отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные в сертифицированных лабораториях.

— Пока в проекте полноценно участвуют Армения, Белоруссия, Киргизия и Россия. Мы рассчитываем, что в ближайшее время к нам присоединится Казахстан, — отметил Мишустин.

Фото: Максим Платонов

Глава правительства Таджикистана Кохир Росулзада предложил использовать его при расширении железнодорожных перевозок, а глава правительства Белоруссии Роман Головченко выступил за активное расширение авиасообщения.

Луиза Игнатьева