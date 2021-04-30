В марте коронавирус стал основной причиной смерти 15 тыс. россиян

В марте коронавирус стал основной причиной смерти 15 003 россиян, следует из данных Росстата. По сравнению с февралем 2021 года число летальных исходов уменьшилось (14 171 таких случаев в феврале).

Еще у 2 454 умерших в марте россиян COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но вирус не был идентифицирован. В 1 401 случае летальных исходов в прошлом месяце коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

У 4 857 умерших в марте россиян COVID-19 сопутствовал другим заболеваниям, но никаким образом не повлиял на наступление летального исхода.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на утро 30 апреля, за весь период пандемии в России от коронавируса умерло 110 128 человека, в Татарстане — 463 человека. По подсчетам ВОЗ, жертвами COVID-19 стали 3 158 792 гражданина.



Татьяна Демина