Россиянам, прибывающим из-за рубежа, придется сдавать тест на COVID-19 два раза

Фото: Максим Платонов (архив)

С 1 мая прибывающие из-за границы граждане России должны дважды проходить тестирование на коронавирус: первый ПЦР-тест необходимо сделать в срок до пяти календарных дней со дня въезда в страну, второй — не позднее чем через сутки после первичного.

Результаты лабораторного исследования необходимо загрузить на портал госуслуг. До их получения прибывшие в Россию должны самоизолироваться по месту жительства или пребывания, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ.

Фото: Илья Репин (архив)

В апреле Роспотребнадзор установил, что дважды тестирование должны проходить лица, которые возвращаются в Россию из Турции или Танзании.

Также в апреле Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих любым видом транспорта из-за границы, сдавать тест на COVID-19 в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата. До этого тест на коронавирус должны были сдавать прибывающие в страну воздушным транспортом.



На сегодняшний день прямо в аэропортах тестируют на COVID-19 прилетающих из Индии.

Татьяна Демина