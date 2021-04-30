Росстат: в марте COVID-19 стал основной причиной смерти 89 татарстанцев

Фото: Илья Репин (архив)

В марте 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 89 татарстанцев, следует из данных Росстата. Еще в 153 случаях летальных исходов он предполагается как главная причина летального исхода, но не выявлен в организме.

У 33 жителей Татарстана, умерших в прошлом месяце, COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Еще в 75 случаях он никаким образом не повлиял на наступление летального исхода.

Отметим, в марте коронавирус стал основной причиной смерти 15 003 россиян. По сравнению с февралем 2021 года число летальных исходов уменьшилось (14 171 таких случаев в феврале).

Фото: realnoevremya.ru

По данным на утро 30 апреля, за весь период пандемии в России от коронавируса умерло 110 128 человека, в Татарстане — 463 человека. По подсчетам ВОЗ, жертвами COVID-19 стали 3 158 792 гражданина.

Татьяна Демина