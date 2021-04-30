В Татарстане еще два человека умерли от коронавируса
В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса: умерли мужчина 1937 года рождения и женщина 1961 года рождения.
Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.
Всего по состоянию на 30 апреля в Татарстане зарегистрировано 463 случая смерти от COVID-19.
Последние новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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