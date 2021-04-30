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В Татарстане еще два человека умерли от коронавируса

18:08, 30.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане еще два человека умерли от коронавируса
Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса: умерли мужчина 1937 года рождения и женщина 1961 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 30 апреля в Татарстане зарегистрировано 463 случая смерти от COVID-19.

Последние новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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