Итоги дня: на месте РК «Ривьера» появятся отели, региональный «Платон» в Татарстане пока не вводят
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 14 апреля.
- В Татарстане пока не планируют вводить плату за проезд большегрузов по региональным и муниципальным дорогам по аналогии с федеральной системой «Платон». Однако депутаты еще вернутся к рассмотрению этого вопроса. По итогам финансового моделирования эксперты пришли к выводу, что в Татарстане оптимальная плата за проезд должна составлять от 3,07 рубля за километр до 8,63 руб./км.
- В Центробанке прокомментировали возможность отключения России от международных платежных систем. Там считают, что отключение России от международных платежных систем невыгодно для самих систем. В регуляторе оценивают ситуацию в этой сфере как спокойную.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что получил вторую дозу вакцины от COVID-19. Первую прививку он сделал 23 марта. Путин выразил надежду, что пандемия коронавируса в ближайшее время отступит. По его словам, этому будет способствовать, в частности, вакцинация населения.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле изучают предложение президента США Джо Байдена о встрече лидеров двух стран на нейтральной территории. Подготовка к такой встрече сейчас не идет, добавил Песков.
- ГК Kravt, выкупившая развлекательный комплекс «Ривьера» на берегу Казанки, раскрыла подробности будущих девелоперских проектов на его месте. ГК Kravt намеревается реализовать там гостиничные проекты — трехзвездочный и пятизвездочный отели. Жилых домов здесь не будет. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина добавила, что жилая застройка в этом месте также не предусмотрена Генпланом города.
- МВД по Татарстану и Следком проводят проверку после смерти раненного полицейским дебошира в Казани. 29-летний мужчина в пьяном состоянии избивал свою сожительницу, а затем угрожал ножом полицейским. Полицейский предупреждал дебошира о применении табельного оружия, и когда тот замахнулся радиатором отопления, выстрелил ему в живот. Мужчина скончался в больнице.
- В Татарстан поступило 3 240 комплектов доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ. Препарат развезли по крупным городам республики — в Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск, уточнили в ведомстве.
- Верховный суд Татарстана отменил решение Вахитовского районного суда, который прекратил административное дело по иску Управления Роспотребнадзора РТ в отношении замдиректора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрия Ларионова. На суде представитель Роспотребнадзора настаивала на том, что Ларионов как должностное лицо грубо нарушил антикоронавирусные правила в условиях угрозы распространения заболевания.
- В Казани запретили жарить шашлыки на майские праздники. С завтрашнего дня в Татарстане официально начинается пожароопасный сезон. А с 29 апреля по 10 мая работники сферы лесного хозяйства, полиции и других ведомств будут патрулировать места массового отдыха людей на территориях, прилегающих к лесным массивам.
- Умер российский актер, телеведущий, заслуженный артист России Олег Марусев. Ему было 76 лет. Причины смерти не уточняются. По информации Гильдии киноактеров России, прощание с артистом пройдет непублично.
- Заместитель генерального директора — директор московского представительства ПАО «Татнефть» Азат Ягафаров будет участвовать в выборах в Госдуму. Сегодня он подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Как сообщается на сайте татарстанского отделения партии, Ягафаров намерен выдвигаться по Альметьевскому одномандатному округу, так как это «его малая родина».
- Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев дал поручение рассмотреть разные территории для размещения «Макдоналдса». Локация в городском парке рядом с ЦКИНТ им. Горького не входит в список объектов к рассмотрению, сообщили в пресс-службе города. Ранее информация о размещении в парке ресторана быстрого питания вызвала возмущение жителей города
- Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова на online-конференции «Реального времени» рассказала, у кого чаще всего возникают проблемы с поиском новой работы. По словам главы Минтруда РТ, сложности с трудоустройством возникают, как правило, у женщин с маленькими детьми, граждан предпенсионного возраста и у людей с инвалидностью. В среднем на поиски работы у них уходит до четырех месяцев.
- В Москве правоохранительные органы провели обыски у сотрудников студенческого журнала DOXA. Причиной стало видеообращение журналистов с требованием к властям перестать запугивать студентов перед протестами. Позже стало известно, что задержанным предъявили обвинение по статье о вовлечении несовершеннолетних в «противоправные действия».
- Тренер ЦСКА Василий Березуцкий покинет клуб вслед за главным тренером Виктором Гончаренко. Ожидается, что после ухода из московской команды Березуцкий получит аналогичную должность в «Краснодаре», который теперь возглавляет Гончаренко.
- В Голливуде переснимут культовую советскую комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Режиссером фильма-ремейка станет российский режиссер Марюс Вайсберг. Съемки картины пройдут в Бостоне этим летом. Главные роли сыграют Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон.
- Товарооборот между Татарстаном и Боснией и Герцеговиной в 2020 году составил почти $9 миллионов, рассказали сегодня на круглом столе «Татарстан — Босния и Герцеговина». Власти республики намерены увеличить этот показатель, создав новые рынки и наладив новые контакты.
- Специалисты управления Роспотребнадзора по РТ по инициативе Духовного управления мусульман РТ приняли участие в деловой встрече со сторонниками традиций ислама в Галеевской мечети. Вакцина «ЭпиВакКорона» заинтересовала слушателей больше остальных, так как она не содержит элементов живых микроорганизмов.
- Стоимость биткоина вновь обновила рекорд и впервые в истории перевалила за $64 тысячи. К вечеру 14 апреля курс составляет $63 312, согласно данным торгов на сайте CoinDesk.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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