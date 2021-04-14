Роспотребнадзор сообщил, что вакцина «ЭпиВакКорона» не запрещена в исламе

Фото: Максим Платонов

Специалисты управления Роспотребнадзора по РТ по инициативе Духовного управления мусульман РТ приняли участие в деловой встрече со сторонниками традиций ислама в Галеевской мечети.

Обсуждались вопросы эффективности и состава российских вакцин, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ. Вакцина «ЭпиВакКорона» заинтересовала слушателей больше остальных, так как она не содержит элементов живых микроорганизмов. Все присутствующие пришли к выводу, что прививка данной вакциной не относится к запретам в исламе.

Ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин привился от коронавируса в поликлинике Казанской больницы №7. «Я просил «ЭпиВакКорону», специально попросил «ЭпиВак», потому что она синтетическая. Мы изучали и решили, что она больше подходит мне», — сказал муфтий.

Алексей Нечаев