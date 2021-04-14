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Роспотребнадзор сообщил, что вакцина «ЭпиВакКорона» не запрещена в исламе

10:42, 14.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Роспотребнадзор сообщил, что вакцина «ЭпиВакКорона» не запрещена в исламе
Фото: Максим Платонов

Специалисты управления Роспотребнадзора по РТ по инициативе Духовного управления мусульман РТ приняли участие в деловой встрече со сторонниками традиций ислама в Галеевской мечети.

Обсуждались вопросы эффективности и состава российских вакцин, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ. Вакцина «ЭпиВакКорона» заинтересовала слушателей больше остальных, так как она не содержит элементов живых микроорганизмов. Все присутствующие пришли к выводу, что прививка данной вакциной не относится к запретам в исламе.

Ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин привился от коронавируса в поликлинике Казанской больницы №7. «Я просил «ЭпиВакКорону», специально попросил «ЭпиВак», потому что она синтетическая. Мы изучали и решили, что она больше подходит мне», — сказал муфтий.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Слишком много о себе мнят исламисты. Вообще-то Россия Русское государство, а они всего лишь этнические и религиозные меньшинства, которые в порядке субординации должны знать своё место.
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