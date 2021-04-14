В Госдуму намерен избираться замгендиректора «Татнефти» Азат Ягафаров

Заместитель генерального директора — директор московского представительства ПАО «Татнефть» Азат Ягафаров будет участвовать в выборах в Госдуму. Сегодня он подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России».

Как сообщается на сайте татарстанского отделения партии, Ягафаров намерен выдвигаться по Альметьевскому одномандатному округу, так как это «его малая родина».

«Я хорошо знаю этот округ. Более того, я там родился, там живут мои родители, там учился, оканчивал школу. Я хотел бы принести пользу для региона, для людей, которые там живут, работать над улучшением их благосостояния и ростом регионального валового продукта», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на выборах в Госдуму введут «Золотой стандарт» работы избиркомов.



Ольга Плешкова