Умер заслуженный артист России Олег Марусев
Российский актер, телеведущий, заслуженный артист России Олег Марусев умер в возрасте 76 лет. Причины смерти не уточняются.
По информации Гильдии киноактеров России, прощание с артистом пройдет непублично, пишет ТАСС.
Марусев известен своими ролями в сериале «Графиня де Монсоро», фильмах «Медная бабушка», «Очарование зла» и т.д. Он также играл на сцене Театра Луны и преподавал в Высшей школе кино и телевидения «Останкино».
Марусев является лауреатом Первого Московского конкурса артистов эстрады и Всесоюзного конкурса молодых исполнителей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым