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Умер заслуженный артист России Олег Марусев

14:47, 14.04.2021
Умер заслуженный артист России Олег Марусев
Фото: ru.wikipedia.org/Walter Cropotkin

Российский актер, телеведущий, заслуженный артист России Олег Марусев умер в возрасте 76 лет. Причины смерти не уточняются.

По информации Гильдии киноактеров России, прощание с артистом пройдет непублично, пишет ТАСС.

Марусев известен своими ролями в сериале «Графиня де Монсоро», фильмах «Медная бабушка», «Очарование зла» и т.д. Он также играл на сцене Театра Луны и преподавал в Высшей школе кино и телевидения «Останкино».

Марусев является лауреатом Первого Московского конкурса артистов эстрады и Всесоюзного конкурса молодых исполнителей.

    Татьяна Демина
    ОбществоКультура
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