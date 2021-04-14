Отели Kravt на правом берегу Казанки сравняются по высоте с гостиницей «Ривьера»

Жилых высоток на берегу Казанки не будет — будут новые отели

Сегодня ГК Kravt, выкупившая развлекательный комплекс «Ривьера» на берегу Казанки, раскрыла подробности будущих девелоперских проектов на его месте. Снос самой «Ривьеры» — вопрос решенный, о чем уже ранее сообщало «Реальное время». Управляющий партнер ГК Kravt Валерий Кравцун рассказал, что сохранение морально устаревшего здания было нецелесообразным.

— Я сам лично обошел все помещения здания и могу заверить: оно морально устарело. Использование многих площадей — оно экономически нецелесообразно. Это прекрасное место, в которое может гармонично вписаться другой ансамбль построек. Поэтому мы решили, что лучше снести это здание, нежели заниматься реконструкцией, — заявил Кравцун.

Валерий Кравцун рассказал, что сохранение морально устаревшего здания было нецелесообразным. Фото: пресс-служба Kravt Invest

Сносить «Ривьеру» планируют в начале лета, добавил он.

Сама ГК Kravt, по словам Кравцуна, намеревается реализовать там гостиничные проекты — трехзвездочный и пятизвездочный отели. «Тем самым мы точно не будем конкурировать с соседями, мы просчитали свои риски и думаем, что это будет перспективно», — отвечал журналистам Кравцун, подразумевая под «соседями» четырехзвездочный отель «Ривьера».

Жилых домов в этом месте не будет, заверили в ГК Kravt. Кравцун обращал внимание, что строительство жилых комплексов вообще не их профиль, они специализируются только на отелях. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина добавила, что жилая застройка в этом месте также не предусмотрена Генпланом города.

«Основное требование — сформировать неповторимый силуэт, не просто «бабахнуть» высотки»

ГК Kravt предлагала городу несколько своих концепций по развитию территории, но, как следует из слов Кравцуна, они не подошли. Тогда было решено провести международный конкурс на лучшую концепцию развития этой территории. Конкурс стартует сегодня, заявки на него будут принимать до 1 июня, а проекты — до 24 июня.

Из условий конкурса следует, что два отеля, о которых говорил Кравцун, должны стать частью многофункционального комплекса, в который также войдет концертный зал, офисы, объекты ретейла. Кроме того, на территории необходимо запланировать парк и прогулочную набережную. В жюри конкурса войдут 10 человек, предполагается, что в составе будет тот самый архитектор Мишель Пена, который и оценит, как концепция будет сочетаться с проектируемым парком. Возглавить жюри Kravt предложит мэру Казани Ильсуру Метшину. Призовой фонд конкурса — 8,1 млн рублей.

Из представленных сегодня материалов следует, что максимальная высота зданий в проектируемом районе ограничена 85 метрами — это как раз высота уже существующей гостиницы «Ривьера». Фото: Максим Платонов

— Основные требования, которые мы предъявляем, — сформировать силуэт, узнаваемый, неповторимый, не просто «бабахнуть» большое количество высоток. Второе — увязать с парком Пена (речь о парке, который по соседству проектирует архитектор Мишель Пена, — прим. ред.). Третье — обеспечение непрерывной набережной. Четвертое — каким-то образом отразить идентичность нашего города. В условиях конкурса это тоже прописано, — рассказала Ильсияр Тухватуллина.

Но высотки, похоже, будут — из представленных сегодня материалов следует, что максимальная высота зданий в проектируемом районе ограничена 85 метрами — это как раз высота уже существующей гостиницы «Ривьера». Ильсияр Тухватуллина заверила, что здания не перекроют вид на реку никому из жителей правого берега Казанки — за будущими зданиями расположена «Татнефть Арена», до жилых домов далеко.

Концепция чужих территорий

Интересно и то, что территория, концепцию которой участникам конкурса нужно разработать, составляет 8,9 га. «Ривьера» и ее земли — это 2,7 га. Еще 3,1 га — это участок, который планируют намыть на берегу для строительства концертного зала, о чем стало известно в январе 2021-го. Получается, что концепция захватит не только принадлежащие ГК Kravt объекты, но и чужие территории.

— Мы объявили конкурс на архитектурную концепцию, мы хотим посмотреть, какие варианты развития территории предложат специалисты международного уровня. Это не значит, что будет именно участок. Когда мы подведем итог и посмотрим на полный инфраструктурный ансамбль, уже можно будет говорить о каких-то площадях, — объяснил это несоответствие Кравцун.

«Основные требования, которые мы предъявляем, — сформировать силуэт, узнаваемый, неповторимый», — говорит Тухватуллина. Фото: Ринат Назметдинов

— Это же позиция города, — добавила Ильсияр Тухватуллина. — Если мы будем смотреть только на маленький кусочек, который приобрел заказчик, без увязки с окружающей застройкой, без понимания, что появится рядом парк Пена, то история будет сложной. […] На маленьком участке они могли бы реализовать свою гостиницу, и все, но как это будет работать дальше, непонятно.

Александр Артемьев