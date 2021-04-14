В Центробанке прокомментировали возможность отключения России от международных платежных систем

В Центробанке считают, что отключение России от международных платежных систем невыгодно для самих систем. В регуляторе оценивают ситуацию в этой сфере как спокойную.

«Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем», — заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

Она добавила, что в России действует национальная система платежных карт «Мир». По словам Скоробогатовой, она «прекрасно работает и закрывает вопросы карточных операций» на территории страны, пишет «Интерфакс».

«У нас с вами есть система быстрых платежей, которая делает второй альтернативный канал, помимо использования карт для оплаты», — обратила внимание Скоробогатова.

Фото: wikipedia.org

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне недружественного отношения некоторых государств к России нельзя исключать отключение страны от западных платежных систем. Он уверен, что карта «Мир» со временем получит глобальное распространение, так как уже «достаточно окрепла».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что отключение России от Visa и MasterCard маловероятно, но технически страна готова к этому.



Татьяна Демина