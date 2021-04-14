В Казани запретили жарить шашлыки на майские праздники

С завтрашнего дня в Татарстане официально начинается пожароопасный сезон. А с 29 апреля по 10 мая работники сферы лесного хозяйства, полиции и других ведомств будут патрулировать места массового отдыха людей на территориях, прилегающих к лесным массивам.

В время действия пожароопасного сезона запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи. Нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, стрелять из ружья и использовать пиротехнику. Запрещается оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и другими горючими веществами обтирочный материал, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания. Также нельзя оставлять в лесу мусор, содержащий бутылки и осколки стекла, а также выжигать траву на полях, сообщается на сайте исполкома Казани.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима увеличиваются в два раза: от двух до четырех тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 30 до 40 тыс. рублей для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без наличия юридического лица, от 200 до 400 тыс. рублей для юридических лиц.

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Ольга Плешкова