В МВД по Татарстану проводят проверку после смерти раненного полицейским дебошира в Казани

В Казани раненный полицейским дебошир скончался в больнице. В МВД устанавливают обстоятельства применения табельного оружия участковым.

Ночью в отдел полиции «Сафиуллина» поступило сообщение о конфликте в одной из квартир дома на улице Кул Гали. Полицейские установили, что 29-летний мужчина в пьяном состоянии избивал свою сожительницу.

Фото: realnoevremya.ru

Увидев стражей порядка, дебошир схватился за нож и стал им угрожать. На требования прекратить размахивать ножом он вел себя еще агрессивнее, бросался на полицейских, пытался отобрать у них табельное оружие, порвал форму.

Участковый не раз предупреждал мужчину о применении табельного оружия. Несмотря на это, он в подъезде замахнулся на полицейских радиатором отопления. Полицейский, еще раз предупредив дебошира, на этот раз выстрелил из табельного оружия в сторону нападавшего.

Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением живота в больницу, где от полученной травмы он умер. В ведомстве добавили, что происходящее зафиксировано на носимый видеорегистратор сотрудника.

Ранее в Татарстане мужчина с кулаками набросился на полицейского, находящегося в отпуске.

Ольга Плешкова