Товарооборот между Татарстаном и Боснией и Герцеговиной в 2020 году составил почти $9 миллионов
В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Боснией и Герцеговиной вырос в 14,6 раза и составил почти $9 миллионов. По словам президента РТ Рустама Минниханова, необходимо увеличить этот показатель, создав новые рынки и наладив новые контакты.
На круглом столе «Татарстан — Босния и Герцеговина» он заявил, что власти республики видят большой потенциал для расширения взаимодействия со страной по разным направлениям. В частности, по поставке продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей.
«Надеюсь, что в ходе визита деловые стороны откроют новые направления для сотрудничества и договорятся о новых проектах», — отметил президент Татарстана.
Среди направлений для наращивания сотрудничества с Боснией и Герцеговиной Минниханов отметил развитие связей в инвестиционной и инновационно-производственной областях, а также в сфере высоких технологий, судо- и автомобилестроения, автоматизации производственных процессов и т. д.
Президент РТ рассказал, что Татарстан готов предложить к поставке в Боснию и Герцеговину новые вертолеты, предназначенные для пожаротушения, медицинской эвакуации, патрулирования, поиска и спасения, перевозки пассажиров и грузов, а также организовать их послепродажное обслуживание.
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