Товарооборот между Татарстаном и Боснией и Герцеговиной в 2020 году составил почти $9 миллионов

Фото: пресс-служба президента РТ

В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Боснией и Герцеговиной вырос в 14,6 раза и составил почти $9 миллионов. По словам президента РТ Рустама Минниханова, необходимо увеличить этот показатель, создав новые рынки и наладив новые контакты.



На круглом столе «Татарстан — Босния и Герцеговина» он заявил, что власти республики видят большой потенциал для расширения взаимодействия со страной по разным направлениям. В частности, по поставке продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей.

«Надеюсь, что в ходе визита деловые стороны откроют новые направления для сотрудничества и договорятся о новых проектах», — отметил президент Татарстана.

Среди направлений для наращивания сотрудничества с Боснией и Герцеговиной Минниханов отметил развитие связей в инвестиционной и инновационно-производственной областях, а также в сфере высоких технологий, судо- и автомобилестроения, автоматизации производственных процессов и т. д.

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент РТ рассказал, что Татарстан готов предложить к поставке в Боснию и Герцеговину новые вертолеты, предназначенные для пожаротушения, медицинской эвакуации, патрулирования, поиска и спасения, перевозки пассажиров и грузов, а также организовать их послепродажное обслуживание.



Татьяна Демина