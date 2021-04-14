Зарипова рассказала, кто чаще всего испытывает трудности с поиском работы

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова на online-конференции «Реального времени», рассказала, у кого чаще всего возникают проблемы с поиском новой работы.

По словам главы Минтруда РТ, трудности с трудоустройством возникают, как правило, у женщин с маленькими детьми, граждан предпенсионного возраста и у людей с инвалидностью. В среднем на поиски работы у них уходит до четырех месяцев.

Зарипова обратила внимание, что государство пытается поддерживать эти категории безработных, предлагая им обучение, по итогам которого работодатель гарантированно трудоустроит их. В основном в этих программах участвуют средние по величине компании.

Фото: realnoevremya.ru

Зарипова отметила, что на сегодняшний день в Татарстане потребность в рабочей силе составляет 45 тысяч мест. Нехватка кадров в последние годы ощущается в Набережных Челнах, Елабуге и Нижнекамске.

Подробнее о безработице, рынке труда и других вопросах в online-трансляции конференции «Реального времени».

Татьяна Демина