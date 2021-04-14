Новости спорта

21:22 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Березуцкий войдет в тренерский штаб «Краснодара» Гончаренко

12:17, 14.04.2021
Березуцкий войдет в тренерский штаб «Краснодара» Гончаренко
Фото: pfc-cska.com

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий покинет клуб вслед за главным тренером Виктором Гончаренко. Об этом сообщают источники «Чемпионата».

Ожидается, что после ухода из московской команды Березуцкий получит аналогичную должность в «Краснодаре», которую теперь возглавляет Гончаренко.

Виктор Гончаренко. Фото: pfc-cska.com

В тренерский штаб краснодарцев ранее уже вошли два бывших помощника тренера из ЦСКА — Александр Ермакович и Руслан Зубик.

Напомним, новым главным тренером ЦСКА стал хорватский специалист Ивица Олич. В декабре 2020 года сообщалось, что сменить Гончаренко может Василий Березуцкий.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем