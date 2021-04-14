Березуцкий войдет в тренерский штаб «Краснодара» Гончаренко
Тренер ЦСКА Василий Березуцкий покинет клуб вслед за главным тренером Виктором Гончаренко. Об этом сообщают источники «Чемпионата».
Ожидается, что после ухода из московской команды Березуцкий получит аналогичную должность в «Краснодаре», которую теперь возглавляет Гончаренко.
В тренерский штаб краснодарцев ранее уже вошли два бывших помощника тренера из ЦСКА — Александр Ермакович и Руслан Зубик.
Напомним, новым главным тренером ЦСКА стал хорватский специалист Ивица Олич. В декабре 2020 года сообщалось, что сменить Гончаренко может Василий Березуцкий.СпортФутбол
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