Голливуд переснимет «Иронию судьбы, или С легким паром!»

Фото: Кадр фильма ﻿«Ирония судьбы, или С легким паром!"

В Голливуде переснимут культовую советскую комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Режиссером фильма-ремейка станет российский режиссер Марюс Вайсберг.

Съемки картины пройдут в Бостоне этим летом. Главные роли сыграют Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон. Над сценарием фильма работает Тиффани Полсен, известная по комедии Holidate. Продюсерами станут Винсент Ньюман («Мы — Миллеры»), Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Креативным продюсером выступит Вайсберг.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнёру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий», — приводит слова Вайсберга сайт компании «Централ Партнершип».

В новогоднюю ночь 2020 года «Иронию судьбы» впервые показали в Full и HD-качестве.

Ольга Плешкова