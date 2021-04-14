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Путин сообщил, что сделал вторую прививку от COVID-19

13:07, 14.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин сообщил, что сделал вторую прививку от COVID-19
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что получил вторую дозу вакцины от COVID-19. Первую прививку он сделал 23 марта.

Путин выразил надежду, что пандемия коронавируса в ближайшее время отступит. По его словам, этому будет способствовать, в частности, вакцинация населения, пишет ТАСС.

Напомним, обе процедуры проводились непублично. Путин объяснил это тем, что не хотел «обезьянничать». Какой вакциной от COVID-19 привился президент, по-прежнему не озвучивается. По словам самого Путина, он привился одной из трех российских вакцин от коронавируса.

После первой прививки Путин рассказал, что готовился к проявлению побочных симптомов и на всякий случай положил градусник на тумбочку. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что у президента после вакцинации не наблюдалось никаких побочных эффектов.

Татьяна Демина
ОбществоВластьМедицина
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