Верховный суд отправил на новое рассмотрение иск Роспотребнадзора к театру имени Джалиля

Верховный суд Татарстана отменил решение Вахитовского районного суда, который прекратил административное дело по иску Управления Роспотребнадзора РТ в отношении замдиректора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрия Ларионова. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Сегодня Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу ведомства на решение райсуда и поддержал ее. На заседании были Юрий Ларионов, адвокат и представитель Роспотребнадзора.

Фото: Дарья Пинегина

На суде представитель Роспотребнадзора настаивала на том, что Ларионов как должностное лицо грубо нарушил антикоронавирусные правила в условиях угрозы распространения заболевания.

«В постановлении [санитарного врача], лицам, находящимся на территории Российской Федерации, необходимо обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей: в общественном транспорте, такси, парковках. Мероприятия направлены на различные механизмы распространения инфекции, наряду с соблюдением правил личной гигиены: мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров», — уверяла представитель ведомства.

Дело отправлено на новое рассмотрение в райсуд.

Напомним, инспекция Роспотребнадзора посчитала, что во время представлений в оперном театре не соблюдались противоэпидемические ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Позже замруководителя ведомства Любовь Авдонина рассказала, что протокол составлен «за нарушение нашего предписания, которое мы выдавали в адрес хозяйствующего субъекта». Вахитовский райсуд Казани прекратил административное дело в отношении замдиректора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрия Ларионова за отсутствием состава правонарушения, однако с решением не согласились в Роспотребнадзоре.





Ольга Плешкова