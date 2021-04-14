В Татарстане пока не планируют вводить плату за проезд большегрузов по региональным и муниципальным дорогам

Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ пока считает преждевременным введение платы за проезд большегрузов по региональным и муниципальным дорогам. Однако депутаты еще вернутся к рассмотрению этого вопроса.

По итогам финансового моделирования эксперты пришли к выводу, что в Татарстане оптимальная плата за проезд должна составлять от 3,07 рубля за километр до 8,63 руб./км, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Экспертная комиссия считает, что ее введение может негативно сказаться на финансово-экономическом состоянии предпринимателей, особенно в условиях пандемии коронавируса. Также из-за взимания платы за проезд большегрузов могут возникнуть риски увеличения удельных транспортных издержек производителей, что приведет к росту конечной цены товаров.

«Процесс создания института, культуры платного пользования региональной инфраструктуры будет формироваться в любом случае, при стабилизации экономики», — добавил председатель комитета Александр Тыгин.

На сегодняшний день плата за проезд большегрузов взимается только на дорогах федерального значения.

Напомним, что с 1 по 30 апреля в Татарстане действует ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза с превышением предельно допустимой нагрузки на ось — 6 тонн по автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.



Татьяна Демина