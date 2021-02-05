Главное о коронавирусе на 5 февраля: когда снимут ограничения в Москве, нефть растет на новостях о вакцине

Вакцинация в СМИ в РТ



В театре оперы и балета имени Джалиля заявили, что информация об аншлаге на спектаклях не соответствует действительности. Заместитель директора по организации зрителей Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрий Ларионов рассказал, что в театре действует ограничение по заполняемости зала в 70%. В день проверки Управления Роспотребнадзора, которая прошла 10 декабря, было меньше — 56%.

В Татарстане еще два человека умерли от COVID-19. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали женщины 1944 и 1960 годов рождения.



В Набережных Челнах вакцинацию от коронавируса прошли более 1,3 тыс. человек, из них второй этап завершили свыше 300 человек. Недавно в медучреждения Челнов поступило 6 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Фото: trucksale.ru

В Набережных Челнах на КАМАЗе планируется прививать от коронавируса около 100—110 сотрудников в день. Всего в автограде первый компонент вакцины «Спутник V» получили 1,3 тыс. челнинцев, второй — более 300.

В Татарстан поступило еще 47 880 доз вакцины «Спутник V». В целом республика получила уже 81 122 дозы. Использовано 19%. От SARS-CoV-2 уже привились 15 392 татарстанца. Два укола получили 2 892 человека.

Со следующей недели в Татарстане начнется вакцинация представителей средств массовой информации.

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ планирует на следующей неделе провести совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин от коронавируса. После заседания будет издана фетва. Ранее вопрос о халяльности вакцины подняло Духовное управление мусульман РТ.

Результат испытаний «ЭпиВакКороны» на пожилых



За последние сутки в России проведено более 458 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 625,1 тыс. человек.



Фото mos.ru

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве основные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, могут снять к маю, если сохранится положительный тренд.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о возможности снятия всех коронавирусных ограничений уже к концу недели. Он отметил, что все рестораны в Московской области уже работают. Губернатор сообщил, что в феврале в регионе планируется сократить количество коек для пациентов с COVID-19 в два раза. На данный момент их насчитывается 20 тысяч.

У перенесших коронавирус в легкой форме в первую волну к лету иммунитет может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В России завершены пострегистрационные клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» среди пожилых людей. Испытания показали положительные результаты. Разработчики считают, что иммунитет у вакцинируемых будет держаться около года.

Глава Ульяновска Сергей Панчин в четверг подтвердил, что заразился коронавирусом. Он написал, что попал в центральную горбольницу после поставленного диагноза. Он сообщил, что сделал прививку от COVID-19 в начале января, следующая должна была быть 3 февраля. Чиновник подчеркнул, что идет на поправку и переносит болезнь легче, возможно, именно из-за прививки.

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшко прокомментировал рост нефтяных котировок, достигших $59 за баррель нефти марки Brent. По его мнению, цены на углеводороды поднялись на ожидании скорой отмены карантинных мер. Котировки реагируют на сообщения о том, что все больше и больше людей прививаются от коронавируса.

Европейский союз выделил 13 млн евро на поддержку наиболее уязвимых перед пандемией групп населения в России, сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Всего ЕС мобилизовал 38,5 млрд евро для помощи странам-партнерам по всему миру для решения неотложных вопросов в сфере здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей.



Угон автомобиля с антиковидной вакциной в США



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 104 869 210 человек, 2 284 221 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (26 676 998). На второй строчке — Индия (10 802 591), на третьей — Бразилия (9 396 293), на четвертой — Великобритания (3 903 706). Россия занимает пятое место (3 874 830, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (455 733). За ними следуют Бразилия (228 795), Мексика (162 922) Индия (154 823) и Великобритания (110 462).



Власти Парагвая подписали соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о покупке антиковидной вакцины «Спутник V», сообщил министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени. Сейчас в стране ждут уже подписанные контракты, чтобы объявить сроки и объемы поставок.

Фото mos.ru

Компания AXA Health провела исследование и выяснила, какие треки мотивируют людей в период пандемии COVID-19. Первое место в рейтинге мотивирующих песен занял трек группы Queen Don't stop me now. В топ-5 также вошли: группа ABBA с песней Dancing queen, Livin ’on a prayer в исполнении Bon Jovi, Katrina And The Waves с треком Walking On Sunshine и The Waves and Good Vibrations группы The Beach Boys.

Американские выяснили, что новые штаммы коронавируса содержат генетические мутации, которые позволяют вирусу уклоняться от антител. Коронавирус может переносить изменение формы, не теряя способности проникать в клетки и создавать копии: вирус кодирует форму белка-шипа, на который направлено нейтрализующее действие антител, из-за чего антитела не могут атаковать вирус.

Американские ученые считают, что одним из преимуществ российской вакцины «Спутник V» от коронавируса является то, что она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки в отличие от ряда других препаратов.

Полиция в США разыскивает угнанный автомобиль, в котором находились 30 ампул с вакциной против нового коронавируса. Неизвестный угнал автомобиль с препаратом с парковки у центра вакцинации в среду. В машине находились 30 ампул, содержащие от 150 до 180 доз вакцины. Они предназначались для тех, кому полагается вторая прививка от коронавируса.

Фото instagram.com/bundeskanzlerin

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поворотный пункт второй волны пандемии пройден, хотя ситуация все еще остается крайне напряженной.

Маргарита Головатенко