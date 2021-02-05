Главное о коронавирусе на 5 февраля: когда снимут ограничения в Москве, нефть растет на новостях о вакцине
Вакцинация в СМИ в РТ
- В театре оперы и балета имени Джалиля заявили, что информация об аншлаге на спектаклях не соответствует действительности. Заместитель директора по организации зрителей Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрий Ларионов рассказал, что в театре действует ограничение по заполняемости зала в 70%. В день проверки Управления Роспотребнадзора, которая прошла 10 декабря, было меньше — 56%.
- В Татарстане еще два человека умерли от COVID-19. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали женщины 1944 и 1960 годов рождения.
- В Набережных Челнах вакцинацию от коронавируса прошли более 1,3 тыс. человек, из них второй этап завершили свыше 300 человек. Недавно в медучреждения Челнов поступило 6 тыс. доз вакцины от COVID-19.
- В Набережных Челнах на КАМАЗе планируется прививать от коронавируса около 100—110 сотрудников в день. Всего в автограде первый компонент вакцины «Спутник V» получили 1,3 тыс. челнинцев, второй — более 300.
- В Татарстан поступило еще 47 880 доз вакцины «Спутник V». В целом республика получила уже 81 122 дозы. Использовано 19%. От SARS-CoV-2 уже привились 15 392 татарстанца. Два укола получили 2 892 человека.
- Со следующей недели в Татарстане начнется вакцинация представителей средств массовой информации.
- Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ планирует на следующей неделе провести совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин от коронавируса. После заседания будет издана фетва. Ранее вопрос о халяльности вакцины подняло Духовное управление мусульман РТ.
Результат испытаний «ЭпиВакКороны» на пожилых
За последние сутки в России проведено более 458 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 625,1 тыс. человек.
- Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве основные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, могут снять к маю, если сохранится положительный тренд.
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о возможности снятия всех коронавирусных ограничений уже к концу недели. Он отметил, что все рестораны в Московской области уже работают. Губернатор сообщил, что в феврале в регионе планируется сократить количество коек для пациентов с COVID-19 в два раза. На данный момент их насчитывается 20 тысяч.
- У перенесших коронавирус в легкой форме в первую волну к лету иммунитет может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
- В России завершены пострегистрационные клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» среди пожилых людей. Испытания показали положительные результаты. Разработчики считают, что иммунитет у вакцинируемых будет держаться около года.
- Глава Ульяновска Сергей Панчин в четверг подтвердил, что заразился коронавирусом. Он написал, что попал в центральную горбольницу после поставленного диагноза. Он сообщил, что сделал прививку от COVID-19 в начале января, следующая должна была быть 3 февраля. Чиновник подчеркнул, что идет на поправку и переносит болезнь легче, возможно, именно из-за прививки.
- Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшко прокомментировал рост нефтяных котировок, достигших $59 за баррель нефти марки Brent. По его мнению, цены на углеводороды поднялись на ожидании скорой отмены карантинных мер. Котировки реагируют на сообщения о том, что все больше и больше людей прививаются от коронавируса.
- Европейский союз выделил 13 млн евро на поддержку наиболее уязвимых перед пандемией групп населения в России, сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Всего ЕС мобилизовал 38,5 млрд евро для помощи странам-партнерам по всему миру для решения неотложных вопросов в сфере здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей.
Угон автомобиля с антиковидной вакциной в США
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 104 869 210 человек, 2 284 221 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (26 676 998). На второй строчке — Индия (10 802 591), на третьей — Бразилия (9 396 293), на четвертой — Великобритания (3 903 706). Россия занимает пятое место (3 874 830, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (455 733). За ними следуют Бразилия (228 795), Мексика (162 922) Индия (154 823) и Великобритания (110 462).
- Власти Парагвая подписали соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о покупке антиковидной вакцины «Спутник V», сообщил министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени. Сейчас в стране ждут уже подписанные контракты, чтобы объявить сроки и объемы поставок.
- Компания AXA Health провела исследование и выяснила, какие треки мотивируют людей в период пандемии COVID-19. Первое место в рейтинге мотивирующих песен занял трек группы Queen Don't stop me now. В топ-5 также вошли: группа ABBA с песней Dancing queen, Livin ’on a prayer в исполнении Bon Jovi, Katrina And The Waves с треком Walking On Sunshine и The Waves and Good Vibrations группы The Beach Boys.
- Американские выяснили, что новые штаммы коронавируса содержат генетические мутации, которые позволяют вирусу уклоняться от антител. Коронавирус может переносить изменение формы, не теряя способности проникать в клетки и создавать копии: вирус кодирует форму белка-шипа, на который направлено нейтрализующее действие антител, из-за чего антитела не могут атаковать вирус.
- Американские ученые считают, что одним из преимуществ российской вакцины «Спутник V» от коронавируса является то, что она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки в отличие от ряда других препаратов.
- Полиция в США разыскивает угнанный автомобиль, в котором находились 30 ампул с вакциной против нового коронавируса. Неизвестный угнал автомобиль с препаратом с парковки у центра вакцинации в среду. В машине находились 30 ампул, содержащие от 150 до 180 доз вакцины. Они предназначались для тех, кому полагается вторая прививка от коронавируса.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поворотный пункт второй волны пандемии пройден, хотя ситуация все еще остается крайне напряженной.
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