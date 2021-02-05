Инфекционист рассказал, когда лучше прививаться переболевшим коронавирусом

У перенесших коронавирус в легкой форме в первую волну к лету иммунитет может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.



«К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно, и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский называл причины, почему часть людей не заболевает COVID-19.