На следующей неделе в Татарстане начнется вакцинация прессы

Фото: Официальный Татарстан

Со следующей недели в Татарстане начнется вакцинация представителей средств массовой информации. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

По данным ведомства, на следующей неделе поликлиника получит новую партию вакцины в однодозных ампулах.

Фото: Минздрав РФ

Продолжается запись на вакцинацию. Она доступна по телефону горячей линии 122, а также на портале госуслуг. По телефону горячей линии жители республики также интересуются у операторов порядком действий при обнаружении первых симптомов заболевания.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса Татарстане стартовала 18 января. В январе на портале и в мобильном приложении госуслуг РТ стала доступна запись на прививку от коронавируса: на стартовой странице необходимо нажать баннер «Бесплатная вакцинация от COVID-19» или выбрать услугу «Запись к врачу». Для записи на вакцинацию необходимо лишь указать полис ОМС (если ранее он не был указан, — прим. ред.) и выбрать удобное доступное время для посещения медучреждения.

Ольга Плешкова