Губернатор Подмосковья сообщил о возможности снятия всех ограничений к концу недели

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о возможности снятия к концу недели всех ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Он отметил, что все рестораны в Московской области уже работают.

«Мы снимаем ограничения, наблюдая выявленные случаи заболевания», — заявил Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

Губернатор Подмосковья также сообщил, что в феврале в регионе планируется сократить количество коек для пациентов с COVID-19 в два раза. На данный момент их насчитывается 20 тысяч.

Воробьев обратил внимание, что заболеваемость коронавирусом снижается. По его словам, этому способствует массовая вакцинация населения: «Я очень надеюсь, что коронавирус побежден. Прежде всего потому, что началась активная вакцинация».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В тоже время мэр Москвы Сергей Собянин считает, что основные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, могут снять к маю, если сохранится положительный тренд.

Отметим, что на прошлой неделе мэрия столицы России сняла часть «антиковидных» ограничений. Власти разрешили столичным барам, клубам и ресторанам работать ночью.



Татьяна Демина