На следующей неделе пройдет заседание богословов с разработчиками вакцин от COVID-19

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ планирует на следующей неделе провести совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин от коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя ДУМ РФ муфтия Ильдара Аляутдинова. После заседания будет издана фетва.

По его словам, в вакцине «Спутник V», чьи разработчики уже ответили ДУМ, нет «чего-то запрещенного с точки зрения ислама».

Напомним, Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» раскрыть состав компонентов — это необходимо для проверки вакцины на халяльность. Сертификация вызвана «заботой о верующих», и напомнило, что в РФ проживают 25 млн мусульман, а Татарстан — один их крупнейших мусульманских регионов. Специалисты Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V», ответили, что в препарате отсутствуют какие-либо компоненты человеческого и животного происхождения.

«Спутник V». Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заметила, что это первый подобный запрос на ее памяти.

Также известно, что совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ издаст фетву (богословское заключение) о том, в каких случаях мусульманам можно будет прививаться вакцинами от коронавируса, если в их составе обнаружатся компоненты, которые нельзя употреблять верующим.