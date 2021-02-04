Собянин рассказал, когда могут быть сняты ограничения из-за COVID-19 в Москве

В Москве основные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, могут снять к маю, если сохранится положительный тренд. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он выразил мнение о том, что в России к лету будет нормальная ситуация с коронавирусом, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе мэрия Москвы сняла часть «антиковидных» ограничений. Власти разрешили столичным барам, клубам и ресторанам работать ночью. В Татарстане заведениям общепита разрешено работать до 00:00. Ночью бары и рестораны не должны принимать посетителей из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Вчера в Роспотребнадзоре по Татарстану заявили, что масочный режим как минимум будет действовать до конца эпидсезона. Заместитель главного санитарного врача республики Любовь Авдонина добавила, что в ведомстве будут смотреть, как будет развиваться ситуация до конца марта, а только потом уже принимать решение по снятию ограничений.



Татьяна Леухина