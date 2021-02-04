Глава Ульяновска попал в больницу из-за коронавируса
Глава Ульяновска Сергей Панчин в четверг подтвердил, что заразился коронавирусом. Он написал, что попал в центральную горбольницу после поставленного диагноза.
«В начале января сделал первую прививку от ковида. Следующая должна была быть 3 февраля», — написал мэр Ульяновска.
Чиновник подчеркнул, что идет на поправку и переносит болезнь легче, возможно, именно из-за прививки.
О госпитализации градоначальника стало известно накануне, но тогда в администрации города не подтверждали, что Панчин заразился COVID-19.
Напомним, в октябре 2020 года от последствий коронавируса умер мэр Уфы Ульфат Мустафин. Заразившись, он больше недели не выходил на работу, но власти города долго не подтверждали диагноз чиновника.ОбществоВластьМедицина
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