Глава Ульяновска попал в больницу из-за коронавируса

Глава Ульяновска Сергей Панчин в четверг подтвердил, что заразился коронавирусом. Он написал, что попал в центральную горбольницу после поставленного диагноза.

«В начале января сделал первую прививку от ковида. Следующая должна была быть 3 февраля», — написал мэр Ульяновска.

Чиновник подчеркнул, что идет на поправку и переносит болезнь легче, возможно, именно из-за прививки.

О госпитализации градоначальника стало известно накануне, но тогда в администрации города не подтверждали, что Панчин заразился COVID-19.

Напомним, в октябре 2020 года от последствий коронавируса умер мэр Уфы Ульфат Мустафин. Заразившись, он больше недели не выходил на работу, но власти города долго не подтверждали диагноз чиновника.