Еще две смерти от COVID-19 зарегистрировали в Татарстане
В Татарстане еще два человека умерли от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1944 и 1960 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период эпидемии от коронавируса в Татарстане умерло 285 человек.
За минувшие сутки в республике выявили 83 новых случаев COVID-19. На 4 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 385 случаев COVID-19.
За последние сутки в России выявили 16 714 случаев заболевания коронавирусом. Всего подтверждено 3 917 918 случаев COVID-19. Умер 521 россиянин, за весь период — 75 205.ОбществоМедицина Татарстан
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