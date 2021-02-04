Еще две смерти от COVID-19 зарегистрировали в Татарстане

В Татарстане еще два человека умерли от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1944 и 1960 года рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru



За весь период эпидемии от коронавируса в Татарстане умерло 285 человек.

За минувшие сутки в республике выявили 83 новых случаев COVID-19. На 4 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 385 случаев COVID-19.



За последние сутки в России выявили 16 714 случаев заболевания коронавирусом. Всего подтверждено 3 917 918 случаев COVID-19. Умер 521 россиянин, за весь период — 75 205.