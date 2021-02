Названы самые мотивирующие песни периода пандемии коронавируса

Компания AXA Health провела исследование и выяснила, какие треки мотивируют людей в период пандемии COVID-19. По мнению 85% опрошенных музыка необходима для поддержания их психического и физического здоровья.

Первое место в рейтинге мотивирующих песен занял трек группы Queen «Don't stop me now». В топ-5 также вошли: группа ABBA с песней «Dancing queen», «Livin ’on a prayer» в исполнении Bon Jovi, Katrina And The Waves с треком «Walking On Sunshine» и «The Waves and Good Vibrations» группы The Beach Boys.

Среди песен, поднимающих настроение людям с период пандемии также «Happy» в исполнении Pharrell Williams, песня Whitney Houston «I Wanna Dance With Somebody», «Wake Me Up Before You Go-Go» от Wham!

На девятом месте трек Mr. Blue Sky в исполнении ELO, замыкает топ-10 позитивных песен «I Will Survive», которую поет Gloria Gaynor, пишет Daily Mail.

Всего в список поднимающих настроение песен вошли 20 композиций:

11 место — Cyndi Lauper — Girls Just Want to Have Fun;

12 место — Dolly Parton — 9 to5;

13 место — The FoundationsBuild — Me Up Buttercup;

14 место — The Black Eyed Peas — I Gotta Feeling;

15 место — A-Ha — Take On Me;

16 место — Louis Armstrong — What a Wonderful World;

17 место — The Supremes — You Can't Hurry Love;

18 место — James Brown — I Feel Good;

19 место — OutKast — Hey Ya!

20 место Bill Withers — Lovely Day

Татьяна Демина