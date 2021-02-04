В Набережных Челнах прививку от коронавируса сделали более 1,3 тыс. человек

В Набережных Челнах вакцинацию от коронавируса прошли более 1,3 тыс. человек, из них второй этап завершили свыше 300 человек, пишут «Челнинские известия».

Заместитель руководителя управления здравоохранения автограда Айгуль Бурганова напомнила, что недавно в медучреждения Челнов поступило 6 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Ранее сообщалось, что около 5 тысяч жителей Набережных Челнов записались на прививку от коронавируса. Ее можно сделать в городских поликлиниках № 3, 4, 6 и 7. Вакцинация проходит также в больницах №2 и 5 и в Госпитале для ветеранов воин.

Напомним, в Набережных Челнах на КАМАЗе планируется прививать от коронавируса около 100—110 сотрудников в день. Там вакцинация сотрудников стартовала, 3 февраля. На предприятии планируют привить от коронавируса 3,5 тыс. сотрудников.



Фото: tatarstan.ru

По данным Минздрава РТ, в Татарстан поступило еще 47 880 доз вакцины «Спутник V». В целом республика получила уже 81 122 дозы.

На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 15 392 татарстанца. Два укола получили 2 892 человека.

Татьяна Демина