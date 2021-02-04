На КАМАЗе ежедневно планируется прививать от COVID-19 100-110 сотрудников

В Набережных Челнах на КАМАЗе планируется прививать от коронавируса около 100-110 сотрудников в день. Всего в автограде первый компонент вакцины «Спутник V» получили 1,3 тыс. челнинцев, второй — более 300.

Заместитель начальника управления здравоохранения Челнов Айгуль Бурганова отметила, что на вакцинацию записываются люди всех возрастов.

Она уточнила, что вчера две медицинские бригады выезжали на Завод двигателей и научно-технический центр. Сейчас составили график, по которому выезды будут организованы на все заводы и подразделения «КАМАЗа».



Фото: mos.ru

Для выезда мобильной прививочной бригады нужно, чтобы на предприятии были созданы необходимые условия: медицинский и прививочный кабинеты, оборудование, которое необходимо для хранения вакцин.

Поликлиники города специально закупили морозильные оборудования, термосумки для выездных бригад, так как условия транспортировки и хранения вакцины «Спутник V» предполагают, что она должна находиться при температуре -18 градусов, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

Татьяна Леухина