Эксперт: цены на нефть растут на ожиданиях отмены карантинных мер

Эксперт прокомментировал рост нефтяных котировок, достигших $59 за баррель нефти марки Brent. По его мнению, цены на углеводороды поднялись на ожидании скорой отмены карантинных мер.

Котировки реагируют на сообщения о том, что все больше и больше людей прививаются от коронавируса, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Спрос на нефть пока не очень большой.

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«Позитивные новости приходят со стороны ОПЕК+. Там было заявлено, что страны, которые должны были увеличить объем добычи с 1 января, сделали это не в полной мере, поэтому больших новых объемов на рынке не появилось со стороны предложения, и плюс к тому ОПЕК+ подтверждает, что следующий пересмотр квот будет только в марте, а это значит, что объемы, которые были выведены соглашением, на рынок до марта не вернутся. Все это толкает цены вверх», — приводит его слова RT.

Также влияют на рост цен сообщения об администрации президента США Джозефа Байдена, который считается сторонником «зеленой» экономики. Юшков подчеркивает, что «ничего хорошего для нефтегазового комплекса не сулит».

Напомним, еще во вторник цена нефти марки Brent поднялась выше $58 за баррель. Таких отметок не фиксировалось с февраля 2020 года. WTI перевалила за $55 за баррель.