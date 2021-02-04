Ученые выяснили способность новых штаммов COVID-19 уклоняться от антител

Фото: realnoevremya

Американские ученые выяснили, что новые штаммы коронавируса содержат генетические мутации, которые позволяют уклоняться вирусу от антител. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые установили, что чем дальше вирус эволюционирует, тем у него больше генетических мутаций. Больше всего ученых волнует делеция — способность вируса уклоняться от иммунной реакции, выборочно удаляя небольшие фрагменты своей генетической последовательности.

Фото: realnoevremya

Ученые поняли, что коронавирус может переносить изменение формы, при этом не теряя способности проникать в клетки и создавать копии. Как сообщает РИА Новости, вирус кодирует форму белка-шипа, на который направлено нейтрализующее действие антител, из-за чего антитела не могут атаковать вирус.

Ранее в центре Гамалеи рассказали, когда в России может начаться очередная волна коронавируса. Новая вспышка COVID-19 может начаться весной: в конце марта или в начале апреля, с приходом тепла, считает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.



Ольга Плешкова