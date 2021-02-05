Парагвай договорился о покупке «Спутник V» с Россией

Власти Парагвая подписали соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о покупке антиковидной вакцины «Спутник V», сообщил в четверг министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени.



«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ. Речь идет о вакцине «Спутник V». Мы ждем контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок», — приводит его слова ТАСС.

Минздрав Парагвая в середине января одобрил использование «Спутник V» в стране в рамках ускоренной процедуры. Уже тогда в Парагвае было выявлено 136 тысяч заболевших COVID-19, а болезнь унесла жизни 2 779 человек.

Фото: pixhere.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на основе публикации результатов ее исследования в научном журнале The Lancet. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, организация приветствует публикацию, говорящую об эффективности вакцины. Эффективность препарата оценивается теперь в 91,6%.