Главное к утру: реакция депутата на задержания митингующих в Казани, более миллиона ВИЧ-инфицированных в РФ
«Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей на утро вторника, 2 февраля:
- Депутат Казгордумы Алексей Серов отреагировал на задержание полицейскими участников акции 31 января в Казани в переулке улицы Баумана у здания Академии наук. Он подготовил депутатское обращение, в котором потребовал созвать отдельное заседание Общественной палаты. В обращении сказано, что на мероприятии имели место факты, когда сотрудники органов правопорядка использовали «грубую физическую силу и унижение», несмотря на то, что «вышедшие на публичное мероприятие казанцы не нарушали общественный порядок».
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что, по предварительным данным, на 31 декабря 2020 года в России зарегистрировано более 1,1 млн человек, живущих с ВИЧ. В прошлом году число умерших ВИЧ-инфицированных, по сравнению с 2019 годом, снизилось на 4,3%. По ее словам, основной причиной их смерти остается туберкулез. Средний возраст умерших с ВИЧ составил 39 лет. По данным Роспотребнадзора, ВИЧ на сегодняшний день — это одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний.
- Альберт Гильмутдинов, занимающий пост ректора КНИТУ-КАИ с 2013 года, снял свою кандидатуру на выборах нового руководителя вуза. Ученый совет КНИТУ-КАИ утвердил четыре кандидатуры на пост ректора университета: это Гайсин Алмаз Фивзатович, заведующий кафедрой технической физики; Ганиев Махмут Масхутович, директор Набережночелнинского института КФУ; Лопатин Алексей Александрович, проректор по образовательной деятельности и воспитательной работе; Юдина Светлана Валентиновна, директор Альметьевского филиала.
- В связи с распространением «британского» штамма коронавируса Россия продлила приостановление авиасообщения с Великобританией до 16 февраля. Мера действовала с 22 декабря, затем ее продлили до 12 января.
- Правительство России по поручению президента РФ Владимира Путина подготовило предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Путин ранее заявлял, что вернуть индексацию могут при условии бюджетной обеспеченности.
- В 2021 году самозанятые Татарстана получат дополнительную поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его рамках реализуется региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан». Самозанятым окажут финансовую, имущественную, информационно-консультационную и образовательную поддержку. Проект также предусматривает реализацию программы по продвижению продукции плательщиков налога на профессиональный доход.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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