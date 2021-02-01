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Самозанятым Татарстана окажут дополнительную поддержку по нацпроекту

23:32, 01.02.2021
Самозанятым Татарстана окажут дополнительную поддержку по нацпроекту
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году самозанятые Татарстана получат дополнительную поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его рамках реализуется региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».

Татарстанским самозанятым окажут финансовую, имущественную, информационно-консультационную и образовательную поддержку. Проект также предусматривает реализацию программы по продвижению продукции плательщиков налога на профессиональный доход, сообщается на сайте Минэкономики РТ.

Также в республике реализуется микрозаем «Самозанятые»: можно оформить займ на любые обоснованные заемщиками затраты на сумму до 500 тыс. рублей по ставке 6% годовых на срок от 3 до 24 месяцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что в Татарстане по состоянию на 11 января 2021 года в качестве самозанятых зарегистрировано 102 435 человек. Их валовой суммарный доход увеличился до 16,8 млрд рублей.

Напомним, что Правительство России утвердило снижение ставки по льготным кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых до 7% годовых.

Татьяна Демина
БизнесЭкономика Татарстан
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