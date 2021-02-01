Депутат Казгордумы обратился в Общественную палату РТ из-за задержаний на акции 31 января
Депутат Казгордумы Алексей Серов отреагировал на задержание полицейскими участников акции 31 января в Казани в переулке улицы Баумана у здания Академии наук. В Instagram-аккаунте он написал, что подготовил депутатское обращение, в котором потребовал созвать отдельное заседание Общественной палаты.
«В ходе публичного мероприятия имели место факты, когда сотрудники органов правопорядка непропорционального использовали, по моему мнению, грубую физическую силу и унижение», — говорится в обращении на имя председателя Общественной палаты РТ Зили Валеевой.
Серов отмечает, что меры, которые применялись силовиками на акции 31 января необоснованно, «так как вышедшие на публичное мероприятие казанцы не нарушали общественный порядок и мало чем отличались от обычных прохожих».
«Прошу вас незамедлительно провести заседание Общественной палаты РТ с обсуждением деятельности МВД и Росгвардии при работе по обеспечению общественного порядка в ходе мероприятий 31 января 2021 года в Казани», — говорится в обращении.
Подробнее о том, как в минувшее воскресенье в столице Татарстана прошла несогласованная акция читайте в материале «Реального времени».
комментарии