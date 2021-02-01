Депутат Казгордумы обратился в Общественную палату РТ из-за задержаний на акции 31 января

Фото: Максим Платонов (архив)

Депутат Казгордумы Алексей Серов отреагировал на задержание полицейскими участников акции 31 января в Казани в переулке улицы Баумана у здания Академии наук. В Instagram-аккаунте он написал, что подготовил депутатское обращение, в котором потребовал созвать отдельное заседание Общественной палаты.

«В ходе публичного мероприятия имели место факты, когда сотрудники органов правопорядка непропорционального использовали, по моему мнению, грубую физическую силу и унижение», — говорится в обращении на имя председателя Общественной палаты РТ Зили Валеевой.



Источник: instagram.com/aleksey_serov_kzn

Серов отмечает, что меры, которые применялись силовиками на акции 31 января необоснованно, «так как вышедшие на публичное мероприятие казанцы не нарушали общественный порядок и мало чем отличались от обычных прохожих».

«Прошу вас незамедлительно провести заседание Общественной палаты РТ с обсуждением деятельности МВД и Росгвардии при работе по обеспечению общественного порядка в ходе мероприятий 31 января 2021 года в Казани», — говорится в обращении.

Подробнее о том, как в минувшее воскресенье в столице Татарстана прошла несогласованная акция читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина