Голикова: более 1,1 миллиона россиян заражены ВИЧ

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по предварительным данным на 31 декабря 2020 года в России зарегистрировано более 1,1 млн человек, живущих с ВИЧ. Он добавила, что официальное количество таких пациентов будет озвучено позже.

«По данным Роспотребнадзора, ВИЧ на сегодняшний день — это одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний», — передает «РИА Новости» слова Голиковой.

Она обратила внимание, что в прошлом году число умерших ВИЧ-инфицированных по сравнению с 2019 годом снизилось на 4,3%. По ее словам, основной причиной их смерти остается туберкулез. Средний возраст умерших с ВИЧ составил 39 лет.

Фото: Максим Платонов (архив)

Голикова добавила, что случаи заболевания ВИЧ зарегистрированы во всех регионах России. Так, в прошлом году в 32 регионах, на долю которых приходится 62% всех новых случаев, показатель заболеваемости ВИЧ был выше среднероссийского (40,77). Среди них Башкирия и Кемеровская область.

Отметим, что в Татарстане за 10 месяцев 2020 года зарегистрировали 749 случаев заболевания ВИЧ, что на 14,7% ниже, чем год назад. В 14 районах республике регистрируется рост заболевания, в пяти из них — более чем в полтора раза.



Татьяна Демина