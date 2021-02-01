Правительство России подготовило предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство России по поручению президента РФ Владимира Путина подготовило предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

«Доклад в установленном порядке передан в Администрацию президента», — говорится в сообщении.

Напомним, Путин поручил правительству России до 1 февраля проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам по итогам большой пресс-конференции от 17 декабря 2020 года. На ней президент заявил, что вернуть индексацию могут при условии бюджетной обеспеченности.

Фото: Илья Репин (архив)

В январе депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Они отменена с 1 января 2016 года для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.



Татьяна Демина