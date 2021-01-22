Итоги дня: картошка «экономкласса», взрыв на нефтяном предприятии в Татарстане и чиновники пожизненно
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 22 января.
- Россия заплатит в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) более 1 млн долларов. Обязательный взнос для россиян составит 1 091 877 долларов. Такую же сумму заплатят в бюджет WADA Великобритания, Франция, Германия и Италия. Больше всех внесут США, размер их взноса составит 2,9 млн долларов. Второе и третье место занимают Япония и Канада соответственно.
- Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, отменяющий возрастной предел для чиновников. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет и 70 лет — для высших руководителей.
- Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве в проведении научно-технической работы по созданию судов на бетонной платформе для перевозки инертных грузов. Соглашение подписали ректор КГАСУ Рашит Низамов, ректор Волжского государственного университета водного транспорта Игорь Кузьмичев и генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов. Речные платформы будут изготавливаться из высокопрочных облегченных марок бетона. Они рассматриваются как альтернатива традиционным речным судам из металла для перевозки щебня, так как не подвергаются коррозии.
- На коллегии Миндортранса Татарстана стало известно, что в 2021 году будет подписано соглашение о софинансировании строительства пригородного железнодорожного кольца вокруг Казани. Оно предусматривает паритетное софинансирование проекта между Татарстаном и РЖД. Строительство первого участка начнется в 2022 году.
- Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Чумакова, поступит в Татарстан в феврале-марте. К этому времени в республике пройдут пострегистрационные испытания вакцины.
- Прокурор Татарстана Илдус Нафиков на итоговой коллегии ведомства призвал прокуроров небольших городов и населенных пунктов обратить внимание на развитие криминальных групп. Глава ведомства отметил, что криминал, получая отпор в Казани и Челнах, устремляет свои взоры на периферию и даже на сельскую местность.
- В Татарстане назвали возможные сроки смягчения «коронавирусных» ограничений. В Роспотребнадзоре рассказали, что ослаблять ограничения не планируют, маски точно придется носить до конца марта.
- Сегодня в селе Большое Нуркеево Сармановского района произошел взрыв на нефтяном предприятии. По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв емкости установки предварительного спуска воды. Погибли два человека, еще трое получили травмы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
- Вахитовский районный суд Казани оштрафовал на 200 тыс. рублей лейбл певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований на концерте в развлекательном комплексе «Пирамида» в Казани. Штраф получило ООО «Музыкальный лейбл Элвин Грей».
- За два последних месяца в прокуратуру РТ поступило почти 350 жалоб на отсутствие необходимых препаратов в аптечных сетях. За дефицит лекарств прокурор Татарстана призвал привлекать виновных к ответственности, вплоть до уголовной.
- В Татарстане утвердили комплексный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения на территории РТ заболеваний гриппа, ОРВИ, коронавируса и внебольничными пневмониями на 2021—2026 годы. В списке присутствуют лечебно-диагностические мероприятия, в том числе лабораторные исследования материалов от больных коронавирусом и внебольничными пневмониями, эпидемиологический надзор за заболеваниями. Также в плане есть иммунопрофилактика, в том числе и коронавируса, а также организация и проведение оценки популяционного иммунитета к SARS CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) и гриппу.
- Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу встречи на митинге 23 января сторонников Алексея Навального в Казани. Страницы протестных акций заблокированы по всей стране. Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец попросила татарстанских родителей не пускать детей на «прогулки» 23 января.
- В выходные в Татарстан придет потепление. 23 января ночью сохранится холодная погода: от 14 до 19 градусов мороза, в северных и восточных районах РТ при прояснениях ожидается от -22 до -27 градусов. Днем прогнозируется снег, температура составит от -7 до -12 градусов. В воскресенье синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, утром и днем с дождем.
- Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом он рассказал в соцсети. Следующая прививка должна быть через 21 день
- Картофельный союз предложил торговым сетям продавать картофель «экономкласса», под которым подразумеваются корнеплоды широкого диапазона калибра — от 35 мм до 55 мм. По словам руководителя аппарата союза Татьяны Губиной, это позволит производителям картофеля экономить на этапе его упаковки до 50%. Как следствие, это приведет к стабилизации цен на продукт, которые за год выросли на 40%.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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